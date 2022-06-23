Париж, , 22:51 — REGNUM В Сеть выложили трейлер фильма «С любовью и яростью» режиссёра Клэр Дени. Об этом сообщил портал Film.ru 23 июня.

Жюльет Бинош в фильме «С любовью и яростью» Кадр из трейлера

Опубликованный ролик рассказывает о героине по имени Сара (Жюльет Бинош), которая оказывается в любовном треугольнике, выбирая между своим мужем (Венсан Линдон) и любовником (Грегуар Колен). Релиз картины в России намечен на 1 сентября 2022 года.

Напомним, фильм «С любовью и яростью» получил приз за лучшую режиссёрскую работу на Берлинском кинофестивале в 2022 году. Для Клэр Дени подобная награда стала первой в карьере.

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