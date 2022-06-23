Москва, 23 июня 2022, 22:39 — REGNUM За последние сутки в ДНР и ЛНР российскими отрядами разминирования обезврежено свыше 1,4 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил 23 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Саперы за работой
Саперы за работой
Mil.ru

Кроме того, с начала операции сапёры Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России разминировали более 3,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР.

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3518,1 га территории», — сказал Мизинцев.

Он уточнил, что за последние сутки ими было проверено более 20,69 гектаров.

«Обнаружено и обезврежено 31 158 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 1431», — добавил Михаил Мизинцев.

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