Москва, , 22:39 — REGNUM За последние сутки в ДНР и ЛНР российскими отрядами разминирования обезврежено свыше 1,4 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил 23 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Саперы за работой Mil.ru

Кроме того, с начала операции сапёры Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России разминировали более 3,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР.

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3518,1 га территории», — сказал Мизинцев.

Он уточнил, что за последние сутки ими было проверено более 20,69 гектаров.

«Обнаружено и обезврежено 31 158 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 1431», — добавил Михаил Мизинцев.

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