Леверкузен, Германия, , 22:38 — REGNUM Донецкий «Шахтер» отказался отпускать 21-летнего флангового нападающего сборной Украины Михаил Мудрика в леверкузенский «Байер-04». Об этом 23 июня сообщило немецкое издание Kicker.

По информации источника, «Шахтер» заморозил сделку по трансферу Мудрика, несмотря на то, что ранее были достигнуты все устные договоренности между сторонами.

В прошедшем сезоне Украинской Премьер-лиги 2021/22 Михаил Мудрик принял участие в одиннадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Текущее соглашение Мудрика с «Шахтером» рассчитано до 31 декабря 2026 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 9 миллионов евро.