Москва, , 22:34 — REGNUM 23-летний центральный защитник ЦСКА и олимпийской сборной Бразилии Бруно Фукс может покинуть московский клуб в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 23 июня сообщило бразильское издание UOL.

ФК ЦСКА

В прошедшем сезоне Бруно Фукс принял участие лишь в десяти матчах за «красно-синих» во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Кубок России), в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую и одну красную карточки. Суммарно на поле бразилец провел 236 минут.

Бруно Фукс выступает за ЦСКА с 25 августа 2020 года после перехода из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.