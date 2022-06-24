Москва, , 00:32 — REGNUM Поворот в российско-хорватских и российско-словенских отношениях возможен не раньше, чем в Загребе и Любляне возобладает здравый смысл. Об этом заявил директор Четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью ТАСС 23 июня.

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам дипломата, Москва всегда видела в Загребе и Любляне добрых партнеров, поддерживала с ними тесный политический диалог и развивала взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, так же, как и культурно-гуманитарные связи.

«Тем удивительнее, что эти страны заняли крайне враждебную по отношению к России позицию из-за ситуации на Украине. Подключились к потоку голословных обвинений в наш адрес, помогают киевскому режиму, в том числе оружием, выслали большинство сотрудников наших посольств. Иначе как недружественным и вызывающим такое поведение не назовешь», — рассказал Пилипсон.

Москва считает, что восстановление отношений должны инициировать те, «кто подвел их к точке замерзания», подчеркнул дипломат.

Напомним, что ранее Хорватия выслала 18 российских дипломатов из страны. При этом Загреб не разрешил российской стороне организовать для своих дипломатов и их семейств эвакуационный рейс.