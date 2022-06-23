Лейпциг, Германия, , 22:25 — REGNUM 23 июня на официальном сайте немецкого футбольного клуба «Ред Булл Лейпциг» объявил о продлении контракта с 24-летним атакующим полузащитником сборной Франции Кристофером Нкунку.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. В соглашение француза с «быками» предусмотрена опция выкупа футболиста другими клубами за 60 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Кристофера Нкунку в 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 34-х матчах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету француза четыре гола в шести встречах.