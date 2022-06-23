Турин, Италия, 23 июня, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Потери фермеров североитальянского региона Пьемонт из-за засухи составят около 900 миллионов евро, с такой оценкой выступили 23 июня в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

misterfarmer Засуха

Как сообщалось ранее, проблема затронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиардов евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.

Предполагается, что в ближайшие дни в стране или отдельных регионах будет введен режим ЧС.