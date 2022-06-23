Турин, Италия, 23 июня, 2022, 22:19 — ИА Регнум. В ближайшее время правительство Италии объявит о введении режима ЧС из-за засухи в центральных и северных регионах страны, передают национальные СМИ 23 июня.

(сс) Tama66 Засуха

Пока продолжается дискуссия, политики и эксперты из пострадавших регионов выдвигают целый ряд частных предложений — от выключения фонтанов до введения запрета на мойку автомобилей.

Как сообщалосьранее, проблема затронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиардов евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.