Киев, , 22:12 — REGNUM Пресс-служба музыкального песенного конкурса «Евровидение» в своих социальных сетях распространила заявление Европейского вещательного союза (ЕВС), в котором подробно объясняется причина невозможности провести конкурс на территории Украины в 2023 году.

«Евровидение» hentilpej

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривается в качестве места проведения конкурса «Евровидение» в следующем году после того, как Украина была исключена из-за итогового вердикта по «вопросам безопасности и охраны» в связи с продолжающейся спецоперацией России на территории Украины.

23 июня «Евровидение» поделилось более подробным заявлением ЕВС, в котором говорится, что в одном из правил «четко указано, что мероприятие может быть перенесено в форс-мажорной ситуации». Пресс-служба также сообщила о мнении «западных экспертов» по вопросам безопасности, которые утвердили, что контрмеры на территории Украины по смягчению угрозы для конкурса — «недостаточны». Специалисты называют рейтинг риска проведения события с жертвами «высоким».

О возможности проведения конкурса на территории соседних стран Европейский вещательный союз заявил следующее: «Технические характеристики предложенных мест проведения и отсутствие необходимой инфраструктуры не соответствуют требованиям ЕВС». В заключении ЕВС сообщил о решении перенести конкурс в другую страну.

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