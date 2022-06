Лос-Анджелес, США, , 22:50 — REGNUM Известная метал-группа Megadeth сообщила дату релиза новой пластинки. Пост об этом музыканты опубликовали на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 23 июня.

Лидер Megadeth Дейв Мастейн Скриншот из видеоресурса

Так, 12-трековый альбом под названием The Sick, The Dying… And The Dead! будет представлен 2 сентября 2022 года. Пластинка станет 16-м полноформатным проектом для коллектива.

Напомним, Megadeth начали свою деятельность в Лос-Анджелесе (США) в 1983 году. Основателями группы являются музыканты Дэйв Мастейн и Дэвид Эллефсон.

