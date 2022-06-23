Архангельск, 23 июня, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Низкий уровень зарплат спровоцировал дефицит кадров в Архангельской областной службе спасения, сообщает пресс-служба облсобрания.

Служба спасения

По данным ведомства, укомплектованность Архангельской областной службы спасения составляет 85 процентов.

«На текучесть кадров и отток молодых специалистов напрямую влияет фактор заработной платы […] уровень оплаты труда областных спасателей сегодня значительно ниже, чем у федеральных коллег, действующих на территории Архангельской области. Например, зарплата работников региональных спасательных формирований без выслуги лет составляет менее 25 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

На сессии депутаты утвердили постановление, в котором рекомендовали региональному правительству обеспечить темпы роста среднемесячной заработной платы областных спасателей не ниже тех, что предусмотрены планом мероприятий, разработанным для повышения уровня оплаты труда областных пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области инфляция сократила размер средней зарплаты.