Рим, 23 июня 2022, 22:02 — REGNUM На саммите лидеров стран ЕС 23−24 июня премьер Италии Марио Драги выступит с инициативой создания общего фонда для компенсации потерь от последствий антироссийских санкций, заявила лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»
Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»
Giorgiameloni.it

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Правительство приняло соответствующую инициативу партии, отметила Мелони.

По ее мнению, компенсацию из общих средств ЕС должны получить страны, на экономику которых последствия санкций оказали наиболее сильное негативное влияние.