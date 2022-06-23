Москва, , 21:57 — REGNUM В Одессу прибыли репортеры телеканала CNN для видеосъёмки заранее подготовленных террористических актов на гражданских объектах, для последующего обвинения в них России, сообщил 23 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он пояснил, что репортеры прибыли сопровождении 10 боевиков националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В Одессу прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах, для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий. Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», — сообщил Михаил Мизинцев.

При этом он указал, что эта провокация готовится с участием 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ.

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