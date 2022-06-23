Москва, , 23:49 — REGNUM Москва сотрудничает в Белградом на взаимовыгодной основе и нацелена на углубление двухстороннего стратегического партнерства. Об этом заявил директор Четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон 23 июня в интервью агентству ТАСС.

МИД Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат подчеркнул, что российская сторона «высоко оценивает принципиальную позицию сербских друзей, сохраняющих самостоятельную линию в условиях непростой текущей обстановки». При этом Москва хорошо понимает, насколько сербскому руководству сложно выдерживать прессинг со стороны США и ЕС, вынуждающих Белград «поступиться качеством отношений» с Россией во имя евроинтеграции.

«Нечистоплотная игра, свидетельствующая об окончательном перерождении европейского политического «клуба», — считает Юрий Пилипсон.

Дипломат отметил, что при этом перспективы дальнейшего расширения ЕС на Западных Балканах туманны.

«В Брюсселе очевидно устали от приема новых членов. Ряд стран Евросоюза активно выступает против вступления в ЕС государств постъюгославского пространства, лоббирует ужесточение методологии переговоров с кандидатами. Что касается конкретно сербской европерспективы, то большинство стран ЕС напрямую увязывает ее судьбу с «всеобъемлющей нормализацией» отношений с Приштиной, настаивая на признании Белградом «независимости» Косово в той или иной форме», — пояснил российский дипломат.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц во время недавнего визита в Сербию заявил, что Белград не может рассчитывать на продвижение в процессе евроинтеграции пока не признает независимость Косово.