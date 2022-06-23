Бухарест, , 21:50 — REGNUM Правительство Румынии выделило так называемую персональную премию румынскому пловцу Давиду Поповичу, завоевавшему две золотые медали на чемпионате мира по плаванию в Будапеште (Венгрия). Об этом 23 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Согласно официальной информации, Попович получит из государственного бюджета 1 млн леев ($210 тыс.). Комментируя это событие, премьер-министр Румынии Николае Чукэ сказал:

«Таким образом, мы отметим заслуги нашего спортсмена и создадим прецедент для поощрения достижений в области румынского спорта».

Напомним, 17-летний Попович выиграл заплывы на дистанциях в 100 м и 200 м, став вторым в истории мирового чемпионата победителем после американца Джима Монтгомери, установившего соответствующие рекорды в 1973 году.

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