Бухарест, 23 июня 2022, 21:50 — REGNUM Правительство Румынии выделило так называемую персональную премию румынскому пловцу Давиду Поповичу, завоевавшему две золотые медали на чемпионате мира по плаванию в Будапеште (Венгрия). Об этом 23 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, Попович получит из государственного бюджета 1 млн леев ($210 тыс.). Комментируя это событие, премьер-министр Румынии Николае Чукэ сказал:
Напомним, 17-летний Попович выиграл заплывы на дистанциях в 100 м и 200 м, став вторым в истории мирового чемпионата победителем после американца Джима Монтгомери, установившего соответствующие рекорды в 1973 году.
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