Москва, , 21:46 — REGNUM В Харькове украинские нацисты готовят провокацию с подрывом детской больницы и ее пациентов, сообщил 23 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что украинские боевики планируют взорвать здание больницы во время российских артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.

«В Первую детскую городскую больницу Харькова (ул. Клочковская) боевики националистического батальона «Кракен» и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города. При этом, здание больницы заминировано и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове. Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств», — сообщил Михаил Мизинцев.

Также он указал, что эта провокация готовится под руководством 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ сдаются в плен по всей линии фронта у Лисичанска и Северодонецка