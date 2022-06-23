Москва, 23 июня, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В Харькове украинские нацисты готовят провокацию с подрывом детской больницы и ее пациентов, сообщил 23 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он пояснил, что украинские боевики планируют взорвать здание больницы во время российских артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.

«В Первую детскую городскую больницу Харькова (ул. Клочковская) боевики националистического батальона «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города. При этом здание больницы заминировано, и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове. Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов в город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств», — сообщил Михаил Мизинцев.

Также он указал, что эта провокация готовится под руководством 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ для обвинения российских Вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.