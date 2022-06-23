В Харькове готовится провокация с подрывом детской больницы — Минобороны
Москва, 23 июня, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В Харькове украинские нацисты готовят провокацию с подрывом детской больницы и ее пациентов, сообщил 23 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Он пояснил, что украинские боевики планируют взорвать здание больницы во время российских артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.
«В Первую детскую городскую больницу Харькова (ул. Клочковская) боевики националистического батальона «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города. При этом здание больницы заминировано, и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове. Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов в город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств», — сообщил Михаил Мизинцев.
Также он указал, что эта провокация готовится под руководством 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ для обвинения российских Вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.