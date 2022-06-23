Вашингтон, , 21:43 — REGNUM На аукционе реквизита из знаменитых фильмов Prop Store Auction на продажу выставили световой меч героя Оби-Вана Кеноби. Об этом 23 июня пишет портал SRSLY.

Джедай Оби-Ван Кеноби в исполнении актёра Юэна Макгрегора Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби»

Меч использовали во время съёмок «Звёздные войны: Эпизод I — Скрытая угроза» в 1999 году. Лот обладает в оригинале зелёным свечением, несмотря на то, что в фильме оно было голубым — это обусловлено удобством работы с хромакеем. Стоимость меча оценили в $125 тыс.

ИА REGNUM напоминает, что 22 июня вышел финальный эпизод сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором в главной роли. Действие шоу разворачивается спустя десять лет после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005).

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