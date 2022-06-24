Москва, , 10:00 — REGNUM На дорогах России будет безопаснее, если решить проблему ДТП, происходящих по вине нетрезвых водителей, пишет автор ИА REGNUM Максим Петров в материале «Окроплённые кровью: как защитить дороги России от пьяных за рулём».

Алкоголь и автомобиль Avtogide.ru

Способы изменить ситуацию с пьяными авариями предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. Он изучил международный опыт в этой сфере, в том числе стран, которым в последние годы удалось сократить влияние фактора алкоголя на ДТП, например, Японии и Южной Кореи.

Давыдов предлагает повысить ответственность каждого водителя, пойманного за рулём в нетрезвом виде, увеличив размер штрафа с 30 тыс. до 100 тыс. рублей, а также продлить сроки лишения водительских прав.

Однако наибольшие надежды возлагаются на идею привлекать к ответственности пассажиров автомобилей, которыми управляет пьяный водитель. Чаще всего это знакомые люди, иногда — находившиеся за одним столом. Они могут отговорить сесть за руль, а могут, напротив, стать соучастниками преступления. Автор инициативы предлагает также механизм, позволяющий исключать наказание для случайных попутчиков и тех людей, кто не способен убедиться в опасности действий водителя транспортного средства.

В Совете Федерации согласились с актуальностью проблемы, но переадресовали инициативу в МВД. В министерстве напомнили, что последние новеллы в данной сфере вводились в 2021 году (касались рецидивов езды в нетрезвом виде), а, следовательно, новые изменения проводить преждевременно. Кроме того, посетовали на трудности по привлечению пассажиров автомобилей — установить опьянение иногда затруднительно. Однако выход из юридических тупиков подсказывает как международный опыт, так и сам автор идеи, подробно описавший, что нужно сделать.

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