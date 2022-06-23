Сыктывкар, , 21:34 — REGNUM Верховный суд Коми приговорил к условному сроку лидера ухтинского молодежного неонацистского объединения, сообщает УФСБ по Республике Коми.

Приговор Publicdomainpictures.net

Суд установил, что мужчина распространял видеозаписи, содержащие сцены совершения насильственных преступлений в отношении лиц неславянской национальности. Кроме того, ухтинец проводил «акции прямого действия», избивая лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Суд признал его виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, в реабилитации нацизма и избиении нескольких человек. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года, а также запрета заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете сроком на 2 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18-летнего томича подозревают в реабилитации нацизма.