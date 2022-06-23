Лос-Анджелес, США, 23 июня, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В Netflix утвердили актёрский состав в перезапуске фильма «Дети шпионов». Об этом 23 июня сообщает Deadline.

Кадр из фильма «Дети шпионов» Кадр из фильма «Дети шпионов»

Главные роли в картине исполнят Джина Родригес, Закари Ливай, Эверли Карганилья и Коннор Эстерсон. Режиссёром, сценаристом и продюсером киноленты выступит Роберт Родригес, который снял оригинальные четыре фильма.

Добавим, что в перезапуске «Детей шпионов» расскажут о новой семье секретных агентов. По сюжету, дети величайших шпионов в мире невольно помогают влиятельному разработчику игр выпустить компьютерный вирус, который позволяет ему контролировать существующие технологии. В конечном итоге дети сами становятся шпионами, чтобы спасти своих родителей и весь мир.