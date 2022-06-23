Рим, 23 июня, 2022, 21:33 — ИА Регнум. За минувшую неделю (16−22 июня) число выявленных в Италии случаев коронавируса выросло на 58,9%, сообщили 23 июня в экспертном институте Gimbe.

Dipartimento Protezione Civile Перед вакцинацией от коронавируса. Италия

Менее заметно выросли показатели по числу госпитализаций (на 14,4%), в том числе в отделения интенсивной терапии (на 12,6%).

Ранее в минздраве Италии заявили, что страну будут ждать новые «волны» коронавируса, но тяжелых случаев течения заболевания и смертей будет все меньше — благодаря вакцинации.