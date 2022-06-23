Брюссель, 23 июня 2022, 21:31 — REGNUM В странах Евросоюза выявлены интернет-платформы, занимающиеся заманиванием беженцев из Украины с сексуальное и трудовое рабство, сообщает 23 июня пресс-служба Европейского полицейского агентства Европол.
Уточняется, что при этом группа правоохранителей проверила 125 онлайн-платформ и выявила девять подозреваемых в торговле людьми.
«Правоохранители обнаружили значительное число подозрительных предложений о работе украинским женщинам, которые описывались как «фотосессии». Жертв заманивали предложениями «светлых перспектив», а затем вовлекали в сексуальную эксплуатацию», — указано в заявлении на сайте Европола.
В данный момент проводится 15 расследований таких случаев.
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