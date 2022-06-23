Брюссель, 23 июня, 2022, 21:31 — ИА Регнум. В странах Евросоюза выявлены интернет-платформы, занимающиеся заманиванием беженцев с Украины в сексуальное и трудовое рабство, сообщает 23 июня пресс-служба Европейского полицейского агентства Европол.

Цитата из х/ф «Сало, или 120 дней Содома». Реж. Пьер Паоло Пазолини. 1975. Италия, Франция Современное рабство

Уточняется, что при этом группа правоохранителей проверила 125 онлайн-платформ и выявила девять подозреваемых в торговле людьми.

«Правоохранители обнаружили значительное число подозрительных предложений о работе украинским женщинам, которые описывались как «фотосессии». Жертв заманивали предложениями «светлых перспектив», а затем вовлекали в сексуальную эксплуатацию», — указано в заявлении на сайте Европола.

В данный момент проводится 15 расследований таких случаев.