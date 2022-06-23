Москва, 23 июня, 2022, 21:35 — ИА Регнум. В росийских кинотеатрах организуют показы эпизодов популярных мультсериалов «Союзмультфильма». Об этом 23 июня написал портал KinoNews.

Цитата из м/с «Возвращение в Простоквашино». Реж. Михаил Солошенко. 2017. Россия Жители Простоквашино

В рамках подобной акции организаторы планируют показать серии мультсериалов «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Оранжевая корова», «Монсики», «Тайны медовой долины» и других проектов «Союзмультфильма». Первые показы намечены на 7 июля 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в российских кинотеатрах начнут показывать сериалы. Так, в июне 2022-го состоялась театральная премьера сериала «Два холма».