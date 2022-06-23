Ижевск, 23 июня, 2022, 21:30 — ИА Регнум. В Удмуртии в рамках национального проекта «Культура» продолжается работа над оцифровкой раритетных печатных изданий. До настоящего момента цифровую жизнь получили 10 книжных памятников, до конца будут выполнены работы еще над 24 книгами, сообщает пресс-служба правительства республики.

пресс-служба правительства Удмуртии Пример подготовленной к оцифровке книги

Изначально многие материалы находятся в ветхом состоянии, поэтому им необходима реставрация до или после оцифровки, а это трудоемкий и длительный процесс.

Сейчас в активной работе шесть книжных памятников, уже оцифрованы номера газеты «Ижевская правда» за 1920 год.

Всего с 2019 года в республике оцифровали 112 книжных памятников.

ИА REGNUM напоминает, к книжным памятникам относятся документы, изданные на русском и удмуртском языках на территории, вошедшей в состав Удмуртии, а также центрами книгоиздания за пределами данной территории. Редкие книги изданы во второй половине XIX — начале XX века, в советский период — 1917−1939 годы, 1941−1945 годы.

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