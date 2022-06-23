Болонья, Италия, 23 июня, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Кампания вакцинации от коронавируса в Италии фактически «заморожена», заявили 23 июня в экспертном институте Gimbe.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

В последние месяцы число привитых почти не увеличивается — так, за минувшую неделю (16−22 июня) прививки сделал лишь 2981 человек.

Почти семь миллионов граждан страны старше 5 лет (детям до 5 лет эти прививки не делают) до сих пор не прошли вакцинацию, отметили эксперты.