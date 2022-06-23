Москва, , 23:38 — REGNUM МИД России не видит противопоказаний для посещения российскими туристами тех балканских стран, которые не находятся в списке недружественных. Об этом 23 июня заявил директор Четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

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Дипломат уточнил, что в балканском регионе такими странами являются Турция, Сербия и Босния и Герцеговина.

«Конечно, и тут известная осмотрительность не повредит. Рекомендуем всем, кто собрался в путь, ознакомиться с предназначенной для туристов информацией и учитывать полезные советы на сайтах МИД России, Департамента Ситуационно-кризисный центр, Консульского информационного портала, Ростуризма и наших представительств за рубежом. Стоит скачать и активировать мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник», записать адреса и контактные телефоны российских загранучреждений», — посоветовал Пилипсон.

По его словам, чем тщательнее путешественники продумают маршрут, тем выше вероятность, что отдых за рубежом принесет удовольствие.

Напомним, что с Сербией и Турцией осуществляется прямое авиасообщение из России.