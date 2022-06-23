Ростов-на-Дону, , 21:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялась церемония открытия памятника танкисту Фёдору Никитовичу Крутикову, погибшему в боях при обороне города в ноябре 1941 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра 23 июня.

В Ростове-на-Дону увековечили память танкиста Фёдора Крутикова rostov-gorod.ru

Осенью 1941 года бойцы 6-й танковой бригады в районе ростовского посёлка Чкалова ценой собственной жизни остановили продвижение вражеской бронетехники. Могила Фёдора Крутикова была обнаружена поисковиками на пересечении улиц Щербакова и Панфиловцев в сентябре 2020 года.

Федор Крутиков — уроженец деревни Крутиково Свердловской области. Он был механиком-водителем танкового полка 6-й танковой бригады.