Оттава, , 21:28 — REGNUM Канадские энергоресурсы и другие полезные ископаемые не заменят по объёму российские на мировом рынке, заявил 23 июня посол России в Канаде Олег Степанов в эфире «России 24».

Канада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя отказ Запада от российской нефти и других ресурсов, дипломат заявил, что Канада в ближайшие десятилетия не сможет поставлять в ЕС сжиженный природный, ведь здесь «нет терминалов, не развита инфраструктура».

Посол пояснил, что эти проблемы связаны с политикой, со сторонниками так называемой зелёной энергетики. По его оценке, канадцы могут на несколько процентов увеличить своё присутствие на мировом рынке минеральных удобрений.

Подобные проблемы существуют и в добыче таких металлов как литий, кобальт, медь, графит. В этой сфере, отмечает Степанов, «всё находится только на самом начальном уровне», так что ни с Россией, ни с Китаем Канаде конкуренции не выдержать.

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