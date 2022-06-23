Лампедуза , Италия, 23 июня, 2022, 21:22 — ИА Регнум. С Украины в Италию с февраля 2022 года прибыли почти 150 тысяч беженцев, заявил 23 июня лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Подавляющее большинство приехавших — женщины и несовершеннолетние граждане, отметил он.

Такие беженцы, по мнению Сальвини, являются «настоящими», в отличие от экономических мигрантов — «ребят со смартфонами в теннисных туфлях», которые прибывают в Италию из Северной Африки.