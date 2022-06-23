Ростов-на-Дону, , 21:20 — REGNUM Работники уголовного предприятия «Садкинское» в Ростовской области с начала 2022 года добыли 1 млн тонн угля. Этот показатель на 11 тыс. тонн больше запланированного объёма добычи на этот период. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Донские шахтёры ставят трудовые рекорды, несмотря на ряд трудностей, в том числе логистические сложности, возникшие на фоне внешнего санкционного давления.

«Достичь таких показателей удалось за счёт технического перевооружения производственных мощностей. Основные инвестиции направлены на обновление парка горно-шахтного оборудования и завершение дооснащения обогатительной фабрики», — отметил он.

До конца года шахтёры намерены добыть около 2 млн тонн угля.