Ростов-на-Дону, 23 июня, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Работники уголовного предприятия «Садкинское» в Ростовской области с начала 2022 года добыли 1 млн тонн угля. Этот показатель на 11 тыс. тонн больше запланированного объёма добычи на этот период. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Донские шахтёры ставят трудовые рекорды, несмотря на ряд трудностей, в том числе логистические сложности, возникшие на фоне внешнего санкционного давления.

«Достичь таких показателей удалось за счёт технического перевооружения производственных мощностей. Основные инвестиции направлены на обновление парка горно-шахтного оборудования и завершение дооснащения обогатительной фабрики», — отметил он.

До конца года шахтёры намерены добыть около 2 млн тонн угля.