Рим, 23 июня, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Конфликт в итальянской популистской партии «Движение 5 звёзд» не должен привести к ее выходу из правящей коалиции и к ее распаду, это было бы безответственно, заявил 23 июня экс-спикер Европарламента, координатор партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

Олаф Косинский Антонио Таяни

Как сообщалось ранее, экс-лидер популистов, глава МВД Луиджи Ди Майо после затяжного конфликта с новым руководством партии покинул ее ряды и вместе с рядом единомышленников сформировал в парламенте новую «центристскую» фракцию.

«Правительство национального единства» Марио Драги с участием правоконсерваторов, леволибералов и популистов было образовано в непростой ситуации в 2021 году (в разгар эпидемии), сейчас ситуация точно не улучшилась, тем более что менее чем через год предстоят выборы, отметил Таяни.