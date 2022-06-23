Москва, 23 июня, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Москва хотела бы, чтобы количество прямых рейсов из Сербии в Россию увеличилось. Об этом заявил директор Четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью информационному агентству ТАСС 23 июня.

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При этом дипломат ответил, что «прогнозы строить проблематично из-за того, что Запад оказывает на Белград нешуточное давление и по этой теме».

«В целом отмечаем конструктивный подход сербских коллег к решению проблем, с которыми сталкиваются россияне, приезжающие в их страну. Будем надеяться, что на каком-то этапе в двусторонней повестке появится и вопрос свободного использования платежной карты «Мир», — отметил Пилипсон.

Напомним, что на сегодняшний день прямые рейсы в Москву и Санкт-Петербург осуществляет сербская национальная авиакомпания AIR SERBIA. Компания постоянно получает анонимные сообщения о якобы заложенной взрывчатке на рейсах Белград — Москва, из-за чего сербские власти отказались от увеличения числа рейсов между Белградом и российскими городами.

Евросоюз призывает Белград согласовать свою внешнюю политику с политикой Брюсселя и присоединиться к антироссийским санкциям.