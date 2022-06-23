Зимовниковский район, Ростовская область, , 21:16 — REGNUM В Ростовской области состоялся суд по делу о хищении более 160 тонн пшеницы. Фигурант уголовного дела признан виновным в мошенничестве на 1,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре 23 июня.

Пшеница мягкая озимая «Статус» Александр Погожев © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что мужчина совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в июле 2018 года обманным путём похитил зерно на сумму более 1,7 млн рублей. Представляясь сотрудником несуществующей организации, злоумышленник ввел в заблуждение директора сельхозпредприятия и под видом заключения сделки купли-продажи похитил более 160 тонн пшеницы. Похищенное зерно было реализовано.

Мошенник скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В июле 2021 года он был задержан и арестован.

Суд приговорил похитителя зерна к шести годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.