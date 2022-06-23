23 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили статью в газете Financial Times о том, что власти Германии боятся, что Россия в скором времени полностью перекроет поступление газа по газопроводу «Северный поток».

Тимур Кондратьев, , 21:59 — REGNUM Материал газеты Financial Times, согласно которому правительство Германии опасается, что Россия воспользуется ремонтными работами на «Северном потоке» как предлогом для полного прекращения поставок газа, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 23 июня в социальной сети «ВКонтакте»,

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«И правильно, что опасаются. Нервы и так на пределе, а Евросоюз всё не прекращает своё скотское поведение», — отмечает Александр С.

Многие пользователи пришли к выводу, что прекращение поставок голубого топлива из России станет для Германии началом её конца, потому что с этого момента жизнь в стране замрёт.

«Неудивительно, что они опасаются. Потому что война войной, а кушать хочется всегда, да и зиму без тепла встречать не хочется», — подметил Василий У.

Некоторые комментаторы отмечают, что Германия и её европейские союзники сделали всё, чтобы Россия начала размышлять о полном прекращении транспортировки газа в Европу.

«Если бы страны ЕС были честными партнёрами и не вели двойных игр, а думали исключительно о благополучии своих стран и своего населения… не были бы политическими проститутками… у них тогда не было бы никаких опасений, что они останутся без газа или еды. А так пусть живут и боятся каждый день. Я думаю, что это справедливо», — пишет Ирина О.

Часть людей полагает, что терпению России не было равных, но даже наша страна больше не может терпеть омерзительное поведение Запада в её отношении.

«И правильно делают, что боятся. Это ваш выбор, сами виноваты. А народ ваших стран пусть скажет спасибо своим марионеточным режимам, которые в угоду политическим интересам Америки стреляют себе в ногу», — указывает Оля П.

«Сами себя загоняют в тупик бесконечных страхов. Германия, как и вся Европа, — духовно пала. Сами же поддерживают и даже культивируют на Украине пронацистские настроения, русофобскую политику. А потом сами же снова и снова «боятся Россию», её ответов. Это — уже ставшая исторической ошибка их «элит» (проходимцев). Поэтому Россия и борется, и проводит спецоперацию на Украине, а также даёт решительный ответ на санкции против себя», — пишет Rotabler S.

Ряд пользователей указывает на то, что ещё недавно Запад дружно уверял окружающих в том, что никому российский газ не нужен и что без него, наоборот, станет только лучше.

«А куда же делось «нам российский газ не нужен, мы и так проживем»? Такие ведь гордые были ещё пару месяцев назад. Что это вдруг случилось?» — интересуется Ирина В.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Нашлись и те, кто призвали российские власти перестать держать Германию в страхе и прямо сейчас закрутить им газовый вентиль.

«Давно пора России полностью прекратить поставки в Германию энергоносителей. Вообще в Европу ничего поставлять не надо. Пусть своей русофобией и ненавистью дома отапливают», — предлагает Андрей И.

Напомним, 23 июня газета Financial Times опубликовала материал, согласно которому правительство Германии опасается, что Россия воспользуется ремонтными работами на «Северном потоке» как предлогом для полного прекращения поставок газа.