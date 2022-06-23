Мадрид, , 21:15 — REGNUM Стриминговый сервис Netflix представил трейлер испанского триллера «Самая длинная ночь» (The Longest Night). Об этом 23 июня пишет «Канобу».

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В актёрский состав вошли Альберто Амман («Нарко»), Луис Кальехо («Пересекая черту»), Дэвид Соланс («Под подозрением») и другие. Премьера шестисерийного шоу состоится 8 июля 2022 года.

Добавим, что сюжет сериала разворачивается в тюремной психбольнице, из которой пытается сбежать серийный убийца Симон Лаго (Луис Кальехо). В канун Рождества вооруженные люди окружают тюрьму и перекрывают все связи с внешним миром, чтобы вытащить маньяка, однако им противостоит начальник учреждения Хьюго (Альберто Амман).

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