Москва, 23 июня, 2022, 21:15 — ИА Регнум. США и страны НАТО лицемерно пытаются снять с себя ответственность за кризис в Афганистане, переложив её на международное сообщество, заявил 23 июня постпред России при ООН Василий Небензя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Лицемерно выглядят попытки американских и натовских коллег переложить на международное сообщество в целом ответственность за текущую кризисную ситуацию в Афганистане и за восстановление страны, а также попытки заставить страдающих от бедности афганцев платить по счетам за теракт 11 сентября, к которому они не имеют никакого отношения», — сказал российский дипломат.

Он напомнил, что в эпоху СССР в Афганистане было создано более 140 предприятий, ставших костяком афганской экономики.

«За 20 лет пребывания НАТО в Афганистане ни одного предприятия построено не было, и экономика страны напрямую зависела от международного финансирования», — указал Небензя.

Сейчас в этой стране царят голод, нищета и безработица, а промышленность в полном упадке.