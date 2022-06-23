Оттава, 23 июня 2022, 21:17 — REGNUM Канадский актёр Киану Ривз планирует поддержать художников, работающих с NFT. Об этом 23 июня сообщил портал Indy100.
Известно, что артист основал благотворительный фонд Futureverse Foundation, который будет заниматься поддержкой художников в создании и продаже работ в формате NFT. Партнёром Ривза в основании подобной организации выступила художница и его возлюбленная Александра Грант.
Напомним, в декабре 2021 года Киану Ривз публично раскритиковал NFT. По мнению актёра, подобные токены можно легко воспроизвести.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности.
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