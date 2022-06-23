Оттава, 23 июня, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Канадский актёр Киану Ривз планирует поддержать художников, работающих с NFT. Об этом 23 июня сообщил портал Indy100.

Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США Киану Ривз в роли Джона Уика 3

Известно, что артист основал благотворительный фонд Futureverse Foundation, который будет заниматься поддержкой художников в создании и продаже работ в формате NFT. Партнёром Ривза в основании подобной организации выступила художница и его возлюбленная Александра Грант.

Напомним, в декабре 2021 года Киану Ривз публично раскритиковал NFT. По мнению актёра, подобные токены можно легко воспроизвести.