Ростов-на-Дону, , 21:11 — REGNUM В Ростовской области с января по апрель 2022 года выросли объёмы переработанного молока. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Прием сырого молока Александр Погожев © ИА REGNUM

«Только за первые четыре месяца объем молока, переработанного на пищевую продукцию в Ростовской области, превысил 87 тысяч тонн, что почти на 60% выше уровня прошлого года», — отметил он.

По словам Гончаров, развитие молочного животноводства невозможно без развития перерабатывающей отрасли. Поэтому крайне важна модернизация и наращивание мощностей по переработке сырья.

Донские предприятия увеличили производство сливочного масла — на 47%, сыров — на 20,4%, кисломолочных продуктов – на 9,7%, молокосодержащих продуктов по технологии сыра – почти в 4 раза.