Ростов-на-Дону, 23 июня, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В Ростовской области с января по апрель 2022 года выросли объёмы переработанного молока. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Александр Погожев ИА REGNUM Прием сырого молока

«Только за первые четыре месяца объем молока, переработанного на пищевую продукцию в Ростовской области, превысил 87 тысяч тонн, что почти на 60% выше уровня прошлого года», — отметил он.

По словам Гончаров, развитие молочного животноводства невозможно без развития перерабатывающей отрасли. Поэтому крайне важна модернизация и наращивание мощностей по переработке сырья.

Донские предприятия увеличили производство сливочного масла — на 47%, сыров — на 20,4%, кисломолочных продуктов – на 9,7%, молокосодержащих продуктов по технологии сыра – почти в 4 раза.