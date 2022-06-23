Мурманск, 23 июня, 2022, 21:10 — ИА Регнум. В Мурманске на нерегулируемом пешеходном переходе «Газель» сбила восьмилетнюю девочку. По данному факту прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пешеходный переход

Инцидент произошел 23 июня в 18 часов 30 минут на ул. Копытова.

«По предварительным данным 8-летняя девочка, вырвавшись от матери, выбежала на пешеходный переход, где в результате ДТП получила касательный удар от проезжавшего автомобиля марки «Газель», — сообщили в прокуратуре.

В результате происшествия ребенок получил перелом носа и ушиб головы. Девочку госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, на сбившего в Подмосковье ребёнка водителя автобуса заведено уголовное дело.