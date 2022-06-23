Рим, 23 июня, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Италия получит 1,8 млрд евро кредитов и грантовых средств ЕС на «культурные» инвестиции, сообщили в профильном министерстве 23 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Колизей, Рим

Средства будут потрачены, в частности, на повышение энергоэффективности 274 зданий кинотеатров, 348 театров, 120 музеев.

Кроме того, предполагается модернизировать ряд объектов инфраструктуры и повысить меры сейсмической безопасности на некоторых объектах культуры.