Ростов-на-Дону, 23 июня, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области привели региональные нормативно-правовые акты в соответствие с федеральным законом, согласно которому губернатор сможет переизбираться на эту должность больше двух сроков подряд. Об этом сообщается на сайте донского парламента 23 июня.

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«Исключен запрет на замещение должности главы региона более двух сроков подряд и такое основание для досрочного прекращения полномочий главы региона, как отзыв губернатора Ростовской области избирателями», — следует из сообщения.

В целом поправки, внесённые в устав, законы о Законодательном собрании, о правительстве Ростовской области, о статусе депутата и десятки других нормативно-правовых актов, позволят усилить механизмы взаимодействия депутатов с избирателями, областных органов власти с органами местного самоуправления.

«Выстроена чёткая вертикаль полномочий и ответственности каждой ветви власти. И при этом налицо такая же чёткая матрица правовых инструментов для реализации инициатив — муниципальных, областных, федеральных», — отметил спикер донского парламента Александр Ищенко («Единая россия»).