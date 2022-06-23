Сыктывкар, 23 июня, 2022, 21:00 — ИА Регнум. В Коми введены дополнительные меры соцподдержки для семей с детьми, сообщает правительство республики.

Tyumen.er.ru Многодетная семья в новом доме

«Семьи с семью и более детьми, теперь имеют право на выплаты для подготовки к учебному году и на приобретение автомобиля. Семьи, где воспитываются девять и более детей, получают соцвыплату на строительство или приобретение жилья», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за месяц размер средней зарплаты вырос почти на 10%, однако из-за инфляции ее реальный рост не превысил и 2%.