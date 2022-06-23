Вашингтон, 23 июня 2022, 21:16 — REGNUM Популярный рэпер Young Thug (Джеффри Уильямс) получил награду «наставника года» от престижного музыкального плейлиста RapCaviar. Об этом сообщил портал HipHopDX 23 июня.
Подобный статус артист получил в результате годового отчёта о стримингах в Spotify, по итогам которого он стал одним из самых прослушиваемых музыкантов на платформе. Примечательно, что сам Young Thug в настоящий момент находится в тюрьме.
Напомним, в мае 2022-го стало известно об аресте Young Thug. Рэпера обвинили в создании организованного преступного сообщества, которое суммарно совершило 56 преступлений.
Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Rick Ross может стать владельцем баскетбольного клуба