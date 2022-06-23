Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Популярный рэпер Young Thug (Джеффри Уильямс) получил награду «наставника года» от престижного музыкального плейлиста RapCaviar. Об этом сообщил портал HipHopDX 23 июня.

Young Thug Скриншот из музыкального клипа Young Thug

Подобный статус артист получил в результате годового отчёта о стримингах в Spotify, по итогам которого он стал одним из самых прослушиваемых музыкантов на платформе. Примечательно, что сам Young Thug в настоящий момент находится в тюрьме.

Напомним, в мае 2022-го стало известно об аресте Young Thug. Рэпера обвинили в создании организованного преступного сообщества, которое суммарно совершило 56 преступлений.

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