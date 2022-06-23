Москва, , 20:59 — REGNUM Зарубежная гуманитарная помощь Афганистану только в малой степени позволяет влиять на социальную напряжённость в этой стране, заявил 23 июня постпред России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое заявление он сделал, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

«Положительно оцениваем определённые шаги международных структур и финансовых институтов, в частности Всемирного банка, по облегчению гуманитарной ситуации. К сожалению, этих мер по-прежнему недостаточно для устойчивого улучшения жизни простых афганцев. Гуманитарная помощь из-за рубежа лишь в небольшой степени позволяет снизить социальную напряжённость», — сказал российский дипломат.

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