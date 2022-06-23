Москва, 23 июня, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Зарубежная гуманитарная помощь Афганистану только в малой степени позволяет влиять на социальную напряжённость в этой стране, заявил 23 июня постпред России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Такое заявление он сделал выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

«Положительно оцениваем определённые шаги международных структур и финансовых институтов, в частности Всемирного банка, по облегчению гуманитарной ситуации. К сожалению, этих мер по-прежнему недостаточно для устойчивого улучшения жизни простых афганцев. Гуманитарная помощь из-за рубежа лишь в небольшой степени позволяет снизить социальную напряжённость», — сказал российский дипломат.